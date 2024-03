Climat: l'Allemagne se dit en voie d'atteindre ses objectifs 2030

L'Allemagne est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques à l'horizon 2030, après une baisse historique des émissions l'an passé liée au déploiement des énergies renouvelables et à la baisse de la production industrielle, selon des données officielles publiées vendredi.

Elles s'appuient notamment sur une baisse de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre en 2023 sur an, "la plus importante" baisse annuelle depuis 1990, selon l'AFE, confirmant des chiffres publiés en janvier.

La première économie de la zone euro pourrait même dépasser dès 2027 les objectifs de l'Union Européenne d'une réduction des émissions de 55% par rapport à l'année de référence 1990, trois ans avant la date fixée.

"Cela montre que nos efforts paient, et que notre politique fait la différence", s'est félicité le ministre écologiste de l'Economie et du Climat Robert Habeck lors d'une conférence de presse.