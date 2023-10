Coalition gouvernementale des populistes avec l'extrême droite et la gauche en Slovaquie

Le chef des populistes slovaques Robert Fico, vainqueur des élections législatives en Slovaquie, a annoncé mercredi un accord avec l'extrême droite et un parti de gauche pour la création d'une future coalition gouvernementale.

Selon les analystes, un tel nouveau gouvernement pourrait radicalement changer la politique étrangère de la Slovaquie et se détourner de l'Ukraine.

"Nous nous sommes mis d'accord pour former un gouvernement ensemble" avec l'extrême droite et un parti de gauche, a déclaré M. Fico à la presse. "C'est la base de l'accord de coalition, que nous voulons conclure dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.