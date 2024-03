Colère agricole: les 27 examinent une révision de la PAC, tracteurs attendus à Bruxelles

Réclamées par les Etats face à la colère agricole qui balaye le continent depuis deux mois, ces révisions législatives doivent désormais être négociées et approuvées formellement par les Etats membres et eurodéputés, et ce d'ici fin avril, avant la trêve précédant les élections européennes de juin.

Le sujet s'est invité la semaine dernière au sommet des dirigeants des Vingt-Sept: dans leurs conclusions, ils ont appelé à "accélérer sans délai les travaux sur les solutions possibles à court et moyen termes, visant à réduire la charge administrative".

"Agriculture, Pacte vert et industrie doivent fonctionner de concert, ce n'est pas l'un ou l'autre, il s'agit d'appliquer le Pacte vert de sorte qu'on puisse garder une agriculture robuste", a insisté vendredi le Premier ministre belge Alexander De Croo, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE.