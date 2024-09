Colère en Italie après des inondations ayant fait deux disparus

Andreas SOLARO

Des habitants d'Emilie-Romagne ont exprimé jeudi leur colère après le passage de la tempête Boris qui a fait deux disparus, accusant les autorités de ne pas avoir pris de mesures préventives malgré les inondations dévastatrices ayant déjà frappé l'an dernier cette région du nord-est de l'Italie.

Les pluies torrentielles accompagnées de vents violents ayant frappé le centre et l'est de l'Europe, tuant 24 personnes, ont touché à partir de mercredi l'Emilie-Romagne et les Marches, deux régions donnant sur l'Adriatique, entraînant l'évacuation d'un millier de personnes, tandis que deux personnes sont portées disparues.