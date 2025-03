Collision en mer du Nord: l'incendie "toujours en cours" actuellement

Les navires entrés en collision en mer du Nord toujours en feu ce mardi matin, plusieurs heures après l'accident qui a blessé 32 personnes. Les garde-côtes ont secouru 36 membres d'équipage et une personne est toujours portée disparue.

L'incendie déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier lundi en mer du Nord, au large de l'Angleterre, est "toujours en cours" mardi matin, ont indiqué les autorités portuaires.

Le cargo, battant pavillon portugais, transportait une quantité non déterminée d'alcool et quinze conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique, selon le site spécialisé Lloyd's List Intelligence.

La collision a entraîné un énorme incendie et une fuite de kérosène, faisant redouter une catastrophe écologique.

"L'incendie a fait rage toute la nuit et il est toujours en cours mardi matin", a indiqué à l'AFP le directeur du port de Grimsby, Martyn Boyers. Les avions des garde-côtes "surveillent la situation".

Les recherches pour retrouver un membre d'équipage disparu du cargo ont été interrompues dans la nuit. Au total, trente-six membres d'équipage ont été ramenés à terre sains et saufs.