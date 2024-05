Comeos se réjouit de l'amende infligée à Mondelez

Comeos, la fédération du commerce, se réjouit de l'amende de 337 millions infligée à Mondelez (Milka, Côte d'Or, LU etc). "Nous dénonçons ces pratiques depuis longtemps, les consommateurs paient beaucoup trop cher justement à cause de la position dominante des grands producteurs alimentaires", a estimé Dominique Michel, CEO de Comeos.

"Il y a cinq ans, la Commission a infligé une amende similaire de plusieurs millions à ABInbev précisément parce qu'ils employaient les mêmes pratiques. Vous et moi, en tant que particuliers, pouvons acheter des produits partout en Europe contrairement à un commerçant qui ne le peut pas. C'est inexplicable car nous avons un marché unique depuis plus de vingt ans", explique Dominique Michel.

La Commission européenne a lancé une enquête il y a cinq ans et a découvert que l'entreprise Mondelez limitait délibérément la vente de ses produits via des grossistes et d'autres distributeurs. Certaines pratiques ont commencé en 2006 et se sont poursuivies jusqu'en 2020.