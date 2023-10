Commission européenne: le Parlement confirme son soutien à Hoekstra et Sefcovic

Le Parlement européen a confirmé jeudi, en plénière et à bulletin secret, le soutien dégagé la veille au Néerlandais Wopke Hoekstra pour devenir commissaire européen à l'Action pour le climat, et au Slovaque Maros Sefcovic pour son nouveau rôle au sein de la Commission, en charge du Pacte vert.

Le premier a reçu 279 voix pour, 173 contre et 33 abstentions. Le second, 322 pour, 158 contre et 37 abstentions.

Les deux hommes, appelés à reprendre les portefeuilles de l'ex-n°2 de la Commission Frans Timmermans, parti briguer le poste de Premier ministre aux Pays-Bas, avaient été auditionnés en début de semaine en commission parlementaire.