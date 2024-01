Conseil de l'Europe: l'Irlandais Michael O'Flaherty élu commissaire aux droits de l'homme

Il succède à la Bosnienne Dunja Mijatovic, élue en janvier 2018 et dont le mandat a notamment été marqué par la guerre menée par la Russie sur son voisin ukrainien.

Cet avocat de 64 ans, spécialiste des droits de l'homme, a été élu pour un mandat de six ans au deuxième tour, recueillant 104 des suffrages face à l'ancienne ministre Bulgare Meglena Kuneva (70 voix), et l'Autrichien Manfred Nowak (37), indique dans un communiqué l'APCE, l'organe parlementaire du Conseil de l'Europe.

Dans son dernier rapport annuel présenté cette semaine devant l'APCE, Mme Mijatovic avait appelé à "un effort collectif et résolu pour regagner le terrain perdu et faire progresser les droits humains".

Ancien directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. O'Flaherty a également été professeur en matière de droits humains et directeur du Centre universitaire national irlandais, commissaire en chef de la Commission des droits humains de l'Irlande du Nord et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, rappelle l'APCE.

Fonction créée en 1999, le Commissaire aux droits de l'homme "est une institution non judiciaire, indépendante et impartiale pour promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l'homme dans les 46 Etats membres" du Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg.