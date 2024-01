Conseil de l'Europe: Reynders face à un Estonien et un Suisse

Didier Reynders, dont la candidature a été validée mercredi au niveau belge par la Vivaldi, aura face à lui deux autres candidats au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'institution a indiqué jeudi avoir reçu trois candidatures dans les temps. A côté de celle du Belge, on retrouve celles de l'Estonien Indrek Saar (Parti social-démocrate) et du socialiste suisse Alain Berset. Ce dernier a été encore l'année dernière président de la Confédération suisse, et il pourrait être le premier Helvète à occuper le poste.