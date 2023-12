COP28: Moscou appelle à éviter une sortie "chaotique" des énergies fossiles

La Russie, l'un des plus gros producteurs de gaz et de pétrole, a appelé mercredi à éviter une sortie "chaotique" des énergies fossiles, tout en saluant la nature de "compromis" de l'accord adopté à la COP28 de Dubaï.

"Nous avons, à chaque occasion, souligné les conséquences d'une sortie chaotique, et sans le soutien de la science, du charbon, du pétrole et du gaz", a déclaré le chef de la délégation russe, Rouslan Edelgueriev, cité par l'agence de presse TASS.

"Le document final appelle à contribuer aux efforts mondiaux pour se passer des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, mais cela, et c'est important, via une transition juste, ordonnée et en tenant compte des diverses situations nationales", a-t-il ajouté.