Corée du Nord: Kim veut construire une relation "tournée vers l'avenir" avec la Russie

M. Lavrov a effectué une visite de deux jours dans la capitale nord-coréenne, avant un possible voyage du président Vladimir Poutine dans ce pays qui soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

M. Kim a affirmé que l'objectif du Parti des travailleurs au pouvoir et du gouvernement est "d'élaborer un plan stable, tourné vers l'avenir et de grande envergure pour les relations entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) et la Russie", selon KCNA.

Le chef de la diplomatie russe a dénoncé jeudi la politique militaire "dangereuse" des Etats-Unis et de ses alliés face à la Corée du Nord, tout en saluant un resserrement des relations entre Moscou et Pyongyang.

"Comme nos amis nord-coréens, nous sommes terriblement préoccupés par l'intensification des activités militaires des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud dans la région, et par la politique de Washington", a déclaré le ministre russe lors d'une conférence de presse, cité par les agences russes.