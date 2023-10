Corée du Nord: Kim veut construire une relation "tournée vers l'avenir" avec la Russie

M. Lavrov a effectué une visite de deux jours dans la capitale nord-coréenne, avant un possible voyage du président Vladimir Poutine dans ce pays qui soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

M. Kim a affirmé que l'objectif du Parti des travailleurs au pouvoir et du gouvernement est "d'élaborer un plan stable, tourné vers l'avenir et de grande envergure pour les relations entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) et la Russie", selon KCNA.