Coup de filet antimafia de la police italienne et du FBI en Sicile et à New York

La police italienne a lancé mercredi avec son homologue fédérale américaine, le FBI, un coup de filet contre la mafia en Sicile et à New York conduisant à l'interpellation de 17 personnes soupçonnées notamment d'extorsion.

Sept suspects ont été interpelées dans la province de Palerme et dix autres à New York, dans le cadre cette enquête pour association mafieuse, extorsion, enchères truquées et incendie criminel visant le clan Gambino, a précisé la police italienne dans un communiqué.

Les Gambino sont l'une des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des Etats-Unis, avec les Bonanno, les Colombo, les Genovese et les Lucchese.