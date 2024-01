Coup d'envoi du carnaval de Venise, Marco Polo à l'honneur

Fêtards déguisés, masques et costumes colorés: Venise a lancé samedi les festivités de son carnaval, l'un des plus célèbres et des plus photographiés au monde, qui met cette année à l'honneur Marco Polo.

Avec pour thème "Vers l'Orient. L'incroyable voyage de Marco Polo", l'édition 2024 invite à un "périple fantastique" sur les traces de l'explorateur vénitien (1254-1324), à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort.