Coupe de l'America: Team New Zealand décroche le trophée pour la 3e fois de suite

Après 2017 aux Bermudes et 2021 à Auckland, Team New Zealand a de nouveau décroché samedi la Coupe de l'America à Barcelone, plus vieux trophée sportif du monde, réalisant un triplé historique aux dépens d'Ineos Britannia, battu 7 régates à 2.

Partis avec une très légère avance sur le voilier volant du défi britannique, les Kiwis ont réalisé une manche parfaite sous le soleil espagnol, terminant avec 37 secondes d'avance pour glaner le point qui leur manquait.