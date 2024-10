Coupe de l'America: Team New Zealand enfonce le clou face à Ineos Britannia

Team New Zealand a marqué un nouveau point crucial face à Ineos Britannia dimanche lors du match pour la 37e Coupe de l'America à Barcelone, se rapprochant à grande vitesse d'un troisième titre consécutif.

Après deux succès engrangés samedi, les Kiwis mènent trois points à zéro face aux Britanniques, vainqueurs la semaine dernière de la Coupe Louis Vuitton, et ils n'ont plus que quatre manches à gagner pour soulever le plus vieux trophée sportif du monde.