Covid-19 : au moins 1,4 million de vies sauvées en Europe grâce aux vaccins

"Aujourd'hui, 1,4 million de personnes dans notre région - pour la plupart des personnes âgées - peuvent profiter de la vie avec leurs proches parce qu'elles ont pris la décision vitale de se faire vacciner contre le Covid-19", a dit Hans Kluge lors d'une conférence de presse en ligne.

D'après les données de l'OMS au 19 décembre 2023, plus de 277,7 millions de cas de Covid-19 ont été déclarés dans la région, qui rassemble 53 pays et s'étend jusqu'à l'Asie centrale, ainsi que plus de 2,2 millions de décès.