Critiqué, le leader de la droite populiste suisse se ressource dans son fief

C'est autour des valeurs de son parti "liberté, indépendance et neutralité de la Suisse" que le dirigeant politique, 48 ans, est venu mobiliser ses sympathisants à Lugano.

Selon les sondages, sa formation politique devrait renforcer sa position au parlement bien qu'elle soit accusée de xénophobie et de flirter de trop près avec l'extrême-droite.

"C'est la ville où je suis né, où mes enfants vivent et grandissent, c'est donc un peu la ville de mon coeur", raconte à l'AFP M. Chiesa, président de l'UDC (Union démocratique du centre) et candidat à sa réélection en tant que sénateur.

Troisième pôle financier suisse, construite le long de la baie d'un lac, ceinturée de plusieurs sommets panoramiques, la petite ville de quelque 68.000 habitants a des allures de Riviera, à quelques kiomètres de l'Italie.

Loin des grands meetings, quasiment inexistants en Suisse, M. Chiesa a dressé son stand dans le centre-ville historique, baignée par un vigoureux soleil d'automne, tandis qu'un accordéoniste et un guitariste, engagés par le parti, tentent d'attirer les chalands.

Serrant les mains ça et là, le dirigeant s'affiche en toute décontraction, souriant, en lunettes de soleil, chemise blanche et pull autour de la taille. Mais son message reste ferme: le pays doit "reprendre les rênes de l'immigration" et n'accueillir que les "personnes qui apportent une valeur ajoutée".