Cyberattaque en 2022: l'Australie annonce des sanctions "sans précédent" contre un Russe

Les autorités australiennes considèrent qu'Aleksandr Ermakov est le responsable in fine de l'attaque, qui avait été auparavant liée à l'organisation de piratage REvil.

"C'est la première fois qu'un gouvernement australien identifie un cybercriminel et impose des cybersanctions de ce type et ce ne sera pas la dernière", a déclaré la ministre de l'Intérieur Clare O'Neil aux journalistes.

"Ces gens sont des lâches et des sacs à ordures. Ils se cachent derrière la technologie et aujourd'hui, le gouvernement australien dit que lorsque nous nous en occuperons, nous dévoilerons qui vous êtes et nous veillerons à ce que vous rendiez des comptes", a-t-elle ajouté.

En novembre 2022, la grande entreprise australienne de soins de santé Medibank avait été la cible de pirates informatiques lors d'une cyberattaque très médiatisée dans le pays et au-delà.

Les pirates ont eu accès aux données médicales de quelque 9,7 millions de patients, parmi lesquels le Premier ministre australien Anthony Albanese, lors de l'une des pires violations de données jamais enregistrées dans le pays.