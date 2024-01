Dans la campagne anglaise, Médecins du Monde au chevet de demandeurs d'asile "désespérés"

L'équipe de Médecins du Monde s'est installée à l'extérieur de la clôture en fil barbelé d'une ancienne base militaire, isolée dans la campagne anglaise. Elle vient soigner des demandeurs d'asile "désespérés", des centaines d'hommes logés dans cet endroit controversé.

La base désaffectée de la Royal Air Force, située dans l'est de l'Angleterre, peut héberger jusqu'à 1.700 migrants, selon le ministère de l'Intérieur. Les premiers sont arrivés en juillet et ils seraient environ 700 actuellement, des hommes de plus de 18 ans, à vivre dans ce centre.