Dans le sud de l'Angleterre, les pompiers se préparent à des incendies plus fréquents

Les pompiers de ce comté ont investi dans de nouveaux équipements et se forment à de nouvelles techniques de lutte contre le feu pour répondre à cette menace qui grandit à mesure que le climat du Royaume-Uni devient plus sec.

"Et les conditions vont devenir de plus en plus extrêmes dans les deux prochaines décennies", affirme-t-il.

L'été dernier, au moment où le pays a connu des températures et une sécheresse record, cette région a subi un des pires feux de forêt de son histoire. Et certains incendies s'y produisent désormais aussi en dehors de la période estivale.

Dans une étude publiée le mois dernier, l'agence nationale de météorologie (Met Office) a averti que les températures très élevées qu'a connu le pays à l'été 2022 seraient beaucoup plus fréquentes et intenses à cause du réchauffement climatique.

Les risques d'incendies vont donc s'accroître un peu partout dans le pays.

Au pic de la vague de chaleur de l'an dernier, un incendie a ainsi dévasté 40 hectares à l'est de Londres, endommageant 17 maisons ainsi que d'autres bâtiments et des véhicules. Une catastrophe inédite dans le pays, où on considérait jusqu'ici que les feux de forêts étaient l'apanage du sud de l'Europe ou de l'Australie.