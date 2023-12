Dans son message de Noël, Charles III évoque l'environnement et la paix

"Ils constituent la colonne vertébrale essentielle de notre société", "leur présence (...) soulignait la signification du couronnement: au dessus de tout, un appel à nous tous à se mettre au service les uns des autres, à aimer et prendre soin de tous", a-t-il déclaré.

"Et à une époque de conflits de plus en plus tragiques à travers le monde, je prie pour que nous puissions aussi tout faire en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres", a-t-il ajouté, souhaitant à tous "un Noël de paix sur terre", "aujourd'hui et toujours".

Perpétuant la tradition observée par sa mère Elizabeth II, le roi a assisté à la messe de Noël à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, avec la famille royale.