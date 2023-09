Dans un monde fragmenté, tous les yeux se tournent vers Zelensky à l'ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky montera pour la première fois mardi à la tribune de l'ONU, attirant toute l'attention dans un monde fragmenté et ébranlé par des crises en série, en particulier l'invasion de son pays par la Russie.

Il y a un an, il avait exceptionnellement été autorisé à intervenir via un message vidéo. Cette fois, il sera là en personne, pour la session de haut niveau de l'Assemblée générale annuelle des Nations unis mardi et une réunion spéciale du Conseil de sécurité mercredi, avant de partir pour Washington où il sera reçu à la Maison blanche jeudi.