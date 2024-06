De CNews aux marchés du Cher, un candidat RN de la génération Bardella

L'accueil est globalement favorable dans ce village tranquille de 3.000 habitants, où l'extrême droite a récolté plus de la moitié des voix aux européennes, 43,5% pour le Rassemblement national et 7% pour Reconquête.

"Je vous connais bien, vous êtes sur CNews": sur le marché de Sancoins, des passants viennent saluer Pierre Gentillet. Ce jeune avocat et ex-chroniqueur télé porte les couleurs du RN aux législatives dans le Cher où son "parachutage" et ses positions jugées "prorusses" suscitent la controverse.

Et la présence passée de Pierre Gentillet sur CNews, la chaîne info du milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré, est "un petit accélérateur", confie-t-il, sous un soleil écrasant en ce jour de marché. "Dans le milieu rural, c'est la chaîne que les gens regardent", avec ses sujets sur "l'immigration et l'insécurité" et le "ton d'une France d'avant, des années 70-80", estime l'ancien chroniqueur.

Proche de Jordan Bardella depuis leurs études à la Sorbonne, l'avocat n'a guère hésité à se lancer dans ces législatives. A l'entendre, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale est une aubaine, une "opportunité inouïe pour accéder aux responsabilités", dit le trentenaire à l'allure sage, veste bleue et raie sur le côté.

Pierre Gentillet a toujours milité pour faire "péter le cordon sanitaire" avec les lepénistes, reconnaît-il. Il s'y employait déjà il y a une dizaine d'années quand il était encore jeune militant du parti de droite UMP (prédécesseur de LR), avant de claquer la porte pour protester contre le retour de l'ancien président Nicolas Sarkozy, pas assez radical à son goût.