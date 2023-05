De la piscine à l'espace: une formation marathon pour la relève de Pesquet

Acclimatation à l'apesanteur dans une piscine, expériences scientifiques, cours de médecine et géologie: la nouvelle promotion d'astronautes européens s'est lancée dans une année de formation intense, en Allemagne, pour mériter son ticket vers l'espace.

Les cinq aspirants -trois hommes et deux femmes- doivent acquérir tous les rudiments pour pouvoir aller sur la station spatiale internationale (ISS) dans un premier temps, et plus tard éventuellement sur la lune.