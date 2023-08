De nouvelles attaques ukrainiennes de drones déjouées près de la Crimée et de Moscou

La Russie a affirmé tôt jeudi avoir abattu 13 drones ukrainiens, dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou, à un moment où les territoires contrôlés par la Russie sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes.

"Deux drones qui volaient en direction de la ville de Moscou ont été détruits", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.