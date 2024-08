Début de la construction d'une nouvelle usine de semi-conducteurs en Allemagne

La première pierre d'une nouvelle usine de production de semi-conducteurs sera posée mardi à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, en présence du chancelier Olaf Scholz et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cet investissement de plus de 10 milliards d'euros s'inscrit dans le cadre des projets européens visant à stimuler la production de semi-conducteurs.