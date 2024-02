Début de la grève de 27 heures du personnel au sol de la compagnie aérienne Lufthansa

Un porte-parole du syndicat Verdi a confirmé le début de la grève de 27 heures qui concernera plusieurs aéroports allemands. Les opérations des aéroports de Munich et Francfort seront les plus sérieusement perturbées.

Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne d'Allemagne, a annulé entre 80% et 90% des vols prévus mercredi, soit près d'un millier. Plus de 100.000 passagers sont contraints d'amender leurs déplacements.