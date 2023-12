Décès à 81 ans de Wolfgang Schäuble, figure du monde politique allemand

Wolfgang Schäuble, qui fut notamment ministre des Finances pendant des années en Allemagne et l'un des artisans de la réunification de son pays en 1990, est décédé à l'âge de 81 ans.

"Wolfgang Schäuble a façonné notre pays pendant plus d'un demi-siècle : en tant que député, ministre et président du Bundestag. Avec lui, l'Allemagne perd un penseur aiguisé, un homme politique passionné et un démocrate pugnace", a salué le chancelier allemand Olaf Scholz, dans un message sur X (ex-Twitter) publié mercredi matin.