Décès du chanteur Liam Payne: ses proches appellent à respecter sa dignité

L'ex-compagne du chanteur britannique Liam Payne, mort en chutant du balcon d'un hôtel en Argentine, a ajouté sa voix samedi aux nombreux hommages à cette figure du boys band One Direction et appelé au respect de sa dignité.

Zayn Malik, membre du groupe One Direction, a annoncé samedi sur X qu'il reportait sa tournée aux Etats-Unis à janvier, citant "la perte déchirante vécue cette semaine".

Elle a dénoncé "les articles odieux et l'exploitation médiatique" faite du décès du chanteur, qui causent "un tort supplémentaire à tous ceux qui restent".

Selon les premiers résultats de l'enquête, le chanteur Liam Payne, 31 ans, a fait une chute dans un contexte de "consommation d'alcool et de stupéfiants".

Liam Payne occupait une chambre au 3e étage de l'hôtel Casa Sur, avec balcon donnant sur une cour arrière, soit une hauteur de près de 14 mètres. L'équipe médicale dépêchée sur place n'a pu que "constater la mort".

Sur des photos de la chambre publiées par plusieurs médias, on distingue un téléviseur avec un écran brisé, des bouteilles, des canettes avec des traces de brûlures, des bougies, des traces de poudre blanche sur une table, une coupe de champagne à demi-bue.

Selon le parquet, "une série de substances ont été saisies dans la chambre du musicien qui accréditeraient une situation antérieure de consommation d'alcool et de stupéfiants".

"Je ne comprends pas où tu es allé", a réagi la soeur du chanteur Ruth Gibbins sur Instagram dans un message ému directement adressé au défunt.

"Assez souvent ces dernières années, tu as dû faire de gros efforts pour surmonter tout ce qui te tombait dessus. Tu voulais juste être aimé et rendre les gens heureux avec ta musique", a-t-elle écrit, ajoutant avoir "l'impression que le monde n'était pas assez bon et gentil pour toi".

Le père du chanteur Geoff Payne, arrivé en Argentine vendredi, s'est rendu à la morgue pour l'identification du corps, puis à l'hôtel où son fils est mort avant de saluer les fans du chanteur rassemblées non loin de là pour se recueillir.