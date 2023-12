Décès du philosophe italien Toni Negri à Paris

Le philosophe altermondialiste italien Toni Negri, ancien meneur de mouvements d'extrême gauche, est décédé samedi matin à l'âge de 90 ans à Paris, a annoncé à l'AFP son épouse, la philosophe Judith Revel.

Leader des mouvements Pouvoir ouvrier puis Autonomie ouvrière dans les années 70, considéré comme l'un des maîtres à penser de l'extrême gauche italienne, il avait été arrêté en avril 1979 puis condamné quelques années plus tard pour "association subversive et constitution de bande armée", après des affrontements entre militants et police à Milan (nord) entre 1973 et 1977.