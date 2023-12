Décès suspect d'un enfant à Habay : inculpé de meurtre, le père est maintenu en détention

Samedi aux alentours de midi, un habitant d'Habay-la-Vieille a contacté le 112 pour son fils de 3 ans. À leur arrivée sur place au domicile familial, les secouristes ont découvert le jeune garçon inconscient. L'enfant est décédé malgré plusieurs tentatives de réanimation.

Le père a été privé de liberté et inculpé de meurtre, coups et blessures volontaires et privation de soins ou d'aliments, indique le parquet du Luxembourg. Placé en détention préventive et présenté mercredi devant un juge d'instruction, l'homme a comparu vendredi devant la chambre du conseil d'Arlon. "Il nie catégoriquement être coupable de ce qu'on lui reproche", souligne son avocat, Dimitri De Coster.