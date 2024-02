Découverte d'un mur d'un kilomètre de long dans la Baltique, vieux de plus de 10.000 ans

Au fond de la mer Baltique, à une dizaine de kilomètres de la côte de la ville allemande de Rerik (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), des scientifiques ont découvert un mur de 960 mètres de long. Celui-ci, vieux de plus de 10.000 ans, aurait été construit à l'époque par un groupe de chasseurs-cueilleurs. Jamais auparavant une structure humaine aussi ancienne n'avait été découverte dans la mer Baltique, affirment les chercheurs.

Le mur a été construit alors que la région n'était pas encore inondée, dans le but de piéger les rennes, écrit l'équipe de chercheurs dans la revue PNAS. "On suppose qu'à cette époque, l'Europe du Nord ne comptait pas plus de 5.000 habitants", explique Marcel Bradtmöller, de l'université de Rostock. "Les rennes constituaient leur régime alimentaire de base. Les animaux se déplaçaient en troupeaux dans le paysage pauvre en végétation de l'ère postglaciaire. Le mur servait probablement à coincer les rennes au bord d'un lac afin que les chasseurs de l'âge de pierre puissent les tuer à l'aide d'armes de chasse. Des preuves de cette technique de chasse ont déjà été trouvées ailleurs dans le monde".

La structure, constituée de pierres régulièrement juxtaposées, a été trouvée à une profondeur de 21 mètres. Au total, 1.500 pierres ont été trouvées, la plupart d'entre elles n'étant pas plus petites que des balles de tennis ou plus grandes que des ballons de football. Le mur mesure deux mètres de large et un mètre de haut.