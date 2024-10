Démantèlement d'un gang de narcotraficants à l'échelle européenne, selon Eurojust

Quarante-sept suspects ont été arrêtés et plus de six millions de comprimés ont été saisis lors de l'opération menée par les polices estonienne, finlandaise, roumaine et serbe, a indiqué Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne basée à La Haye.

"Le groupe criminel, qui opérait dans toute l'Europe, achetait des comprimés à d'autres réseaux criminels en Serbie", a expliqué l'agence judiciaire dans un communiqué.