Dépression Kirk : "Les dispositifs mis en place après 2021 ont fonctionné"

Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont effectué une centaine d'interventions liées aux intempéries mercredi et jeudi, rapportaient les services du gouverneur jeudi après-midi. Des intempéries caractérisées par des cumuls de précipitations annoncés équivalent à un mois complet de précipitations. "Cet épisode climatique exceptionnel nous permet de constater que les dispositifs mis en place à la suite des inondations de juillet 2021 ont parfaitement fonctionné", souligne le gouverneur de la province du Luxembourg, Olivier Schmitz.

Les dispositifs en question comprennent le renforcement et l'aménagement d'infrastructures telles que des systèmes d'évacuation des eaux et des zones d'immersion temporaire pour lutter contre le phénomène des eaux de ruissellement. "La coordination mise en place avec les bourgmestres a débouché sur un travail préventif des services communaux et provinciaux pour assurer les opérations de curage et d'entretien, ainsi que sur l'identification des populations à risque (camping). Dès les premières pluies, les équipes de la zone de secours sont intervenues de manière préventive pour contrôler et/ou dévier des débuts de ruissellement le plus en amont possible", poursuit le gouverneur, qui estime que cette procédure a permis « d'éviter bien des dégâts ».