Depuis Berlin, Zelensky appelle à l'aide contre "la terreur des missiles russes"

"C'est la terreur des missiles et des bombes qui aide les troupes russes à progresser sur le terrain", a déclaré M. Zelensky devant un panel de hauts responsables européens.

"Tant que nous ne priverons pas la Russie de la possibilité de terroriser l'Ukraine, (le président russe Vladimir) Poutine n'aura aucun intérêt réel à rechercher une paix équitable", a-t-il appuyé, jurant que "la défense aérienne est la réponse".

M. Zelensky participe mardi à Berlin à une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui réunit des représentants de gouvernements et du secteur privé, dont dix Premiers ministres.

Son agenda diplomatique est chargé avec un déplacement en Italie pour le sommet des dirigeants du G7 jeudi puis la "Conférence sur la paix en Ukraine" qui rassemblera samedi et dimanche en Suisse plus de 90 pays et organisations, mais pas la Russie ni la Chine.