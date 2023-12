Depuis Skopje, Lavrov partage son "indifférence" quant au sort de l'OSCE.

Le chef de la diplomatie russe a de nouveau vertement critiqué, vendredi, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et fait part de son "indifférence" sur son sort, depuis le conseil annuel de l'organisation auquel il a toutefois tenu à participer.

La Russie fait partie des 57 membres de cette organisation, née en 1975 pour faciliter le dialogue entre Est et Ouest et qui traverse depuis l'invasion russe de l'Ukraine la plus grave crise de son existence.