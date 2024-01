Des agriculteurs bloquent le zoning Ardenne Logistics de Molinfaing

Une cinquantaine d'agriculteurs étaient présents mercredi devant le parc d'activités économiques Ardenne Logistics de Molinfaing, à l'intersection des autoroutes E25 et E411 près de Neufchâteau, où ils bloquaient les camions à l'entrée et à la sortie du site.

La mobilisation des agriculteurs à Molinfaing fait suite au blocage du centre logistique Aldi de Villeroux, dans la commune de Vaux-sur-Sûre. "Aldi a fait détourner des camions vers Molinfaing pour accéder à un dépôt et continuer de travailler. Ils ont essayé de nous court-circuiter, donc on bloque un deuxième dépôt", a-t-on appris mercredi auprès d'un agriculteur présent sur place.

Les manifestants organisaient un barrage à l'entrée et à la sortie du site, où le groupe Aldi aurait, selon eux, tenté d'établir un second dépôt via une entreprise logistique. Cinq camions étaient relâchés toutes les deux heures, à l'exception de ceux transportant des denrées alimentaires, ont fait savoir les agriculteurs.