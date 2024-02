Des agriculteurs italiens en tracteur convergent vers Rome

Leur intention est d'y rester toute la semaine jusqu'à une manifestation devant rassembler entre 1.500 et 2.000 tracteurs vendredi, a indiqué Andrea Papa, co-fondateur du mouvement Riscatto agricolo (Redressement agricole). "Nous sommes venus pour rencontrer le ministre de l'Agriculture et lui demander l'ouverture d'une table ronde permanente", a expliqué ce céréalier de 33 ans.

Partis de Toscane (centre-nord), une cinquantaine de tracteurs devraient atteindre dans l'après-midi le périphérique romain et stationner aux abords de la via Nomentana, une artère reliant le coeur de la capitale.

A Turin (nord), environ 200 tracteurs sont massés près du périphérique et prévoient d'y demeurer toute la semaine.

Les agriculteurs italiens, qui manifestent en région depuis plusieurs jours, exigent notamment une juste rémunération, la suppression des taxes sur le carburant et une revalorisation du prix du lait, moins de normes écologiques et plus de contrôle des espèces nuisibles (sangliers).

Depuis le Japon où elle est en visite officielle, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a expliqué "la colère des agriculteurs" par "une lecture idéologique de la transition écologique", qui selon elle consiste à "défendre l'environnement en combattant les agriculteurs".