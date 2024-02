Des armes de guerre retrouvées chez l'ancienne militante de la Fraction Armée rouge

L'ancienne terroriste de la RAF a été arrêtée dans la nuit de lundi à mardi. Elle vivait dans la clandestinité et sous une fausse identité dans la capitale allemande depuis 30 ans.

La RAF était un groupe terroriste d'extrême gauche fondé au début des années 1970, responsable de plus de 30 meurtres. Elle a aussi commis une série de braquages de banques et d'attentats à la bombe. Elle s'est dissoute en 1998, mais trois anciens membres ont continué à commettre des vols. Il s'agit de Burkhard Garweg, 55 ans, d'Ernst-Volker Staub, 69 ans et de Daniela Klette. Garweg et Staub sont toujours en fuite.