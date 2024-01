Des attaques nocturnes russes font au moins deux morts en Ukraine

Partager:

Au moins deux civils ont été tués dans la nuit en Ukraine dans des attaques aériennes et d'artillerie menées par la Russie, qui a pour sa part été visée par une vingtaine de drones ukrainiens. L'armée ukrainienne a indiqué n'avoir abattu que 15 des 35 drones explosifs russes et aucun des deux missiles ayant visé le nord, l'est, le centre et le sud du pays.

La Russie a de son côté affirmé avoir détruit 21 drones ukrainiens au-dessus de la péninsule annexée "de Crimée (11 drones), et des régions de Belgorod (5 drones), Briansk (3 drones), Kalouga (1 drone) et Toula (1 drone)", selon le ministère de la Défense, cité par les médias d’État, et sans évoquer de dégâts à ce stade. En Ukraine, les drones ont été abattus au-dessus de régions du sud, du centre et du nord du pays. En outre, "l'ennemi a dirigé une partie de ses drones d'attaque sur les territoires de la ligne de front, essayant de frapper des infrastructures énergétiques et de carburant, des sites civils et militaires", a ajouté l'armée de l'air sans détailler les dégâts causés par la vingtaine de drones qui n'ont pas été abattus.

L'Ukraine a également indiqué que deux missiles S-300 avaient été tirés contre la région de Donetsk, dans l'est du pays, faisant, selon les autorités locales, au moins un mort à Myrnograd. "Une femme de 38 ans a été tuée dans l'attaque alors qu'elle rentrait à la maison depuis son travail en vélo. Une femme de 50 ans a été blessée", a indiqué le parquet de Donetsk dans un communiqué. - Frappes nocturnes régulières -