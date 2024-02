Des centaines d'automobilistes contrôlés sur la N4 et la N63 près de Marche-en-Famenne

Des centaines d'automobilistes ont été contrôlés vendredi sur la N4 et la N63 à Marche-en-Famenne et Tenneville dans le cadre d'une vaste opération de contrôles routiers multidisciplinaires menée par la police fédérale et la police Famenne-Ardenne, a indiqué samedi cette dernière

Une trentaine de policiers locaux et fédéraux, douaniers et membres du personnel de la brigade de contrôle des taxes ont pris part à l'opération, qui s'est concentrée sur les grands axes routiers des communes de Tenneville et Marche-en-Famenne. Ces contrôles visaient à lutter contre la conduite sous influence d'alcool et de drogue, le trafic de stupéfiants, les fraudes aux accises, et le non-payement des taxes de circulation et de mise en circulation.

Sur les 227 automobilistes testés, huit conduisaient sous l'influence de l'alcool et quatre sous l'influence de stupéfiants, a précisé la zone de police Famenne-Ardenne. Sept d'entre eux ont fait l'objet d'un retrait de permis pour une durée de 15 jours. La police a également dressé six autres procès-verbaux pour des infractions au code de la route et quatre pour des infractions au code pénal. Cinq transactions pénales immédiates ont aussi été effectuées pour des automobilistes en possession de drogue.