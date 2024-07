Des centaines de personnes contaminées par le norovirus dans la région du lac de Garde

La destination touristique italienne de Torri del Benaco, au bord du lac de Garde, est confrontée à une vague de norovirus. Plus de 300 personnes ont déjà été hospitalisées et il est pour le moment interdit de boire l'eau du robinet.

Au total, plus de 900 cas de norovirus ont été recensés dans la région de Torri del Benaco, sur la rive orientale du lac de Garde. Le virus s'est probablement propagé par l'intermédiaire de l'eau potable. Les médias italiens supposent, pour leur part, que le niveau élevé des eaux du lac de Garde a provoqué un dysfonctionnement du système d'égouts, facilitant ainsi la transmission du virus.

Le maire de la commune, Stefano Nicotra, a appelé les habitants de la région à ne plus boire l'eau du robinet et à ne pas l'utiliser pour la cuisine ou le nettoyage. Des traces du virus avaient été trouvées dans l'eau potable vendredi dernier, mais des analyses plus récentes se sont révélées négatives.