Des détenus privés d'eau chaude depuis plusieurs jours à la prison de Saint-Hubert

La prison de Saint-Hubert est confrontée à une panne d'eau chaude persistante affectant le bloc 2, qui accueille une quarantaine de détenus sur 238 au total. Depuis samedi dernier, les robinets d'eau chaude sont à sec, a signalé le comité des familles et détenus de la prison.

"Cela fait trois jours que les détenus ne peuvent plus prendre de douche", dénonce un détenu sous couvert d'anonymat. "Les chaudières sont vétustes et tombent régulièrement en panne. Seuls les détenus travailleurs, en majorité affectés aux autres blocs, ont été autorisés, de manière sporadique, à utiliser les douches du bloc 1. "C'est de la discrimination pure et simple", accuse-t-il.

Ce problème d'eau chaude est récurrent, d'après le détenu, qui pointe du doigt l'inaction de l'administration pénitentiaire.