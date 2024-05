Des discussions à Bruxelles sur le statut de la Palestine et une solution à deux États

"Notre objectif est clair, c'est la solution à deux États avec des Israéliens et des Palestiniens vivant côte à côte en sécurité et en paix. Parce que la solution des deux États est le seul moyen de garantir la paix entre Palestiniens et Israéliens, d'empêcher l'escalade du conflit et d'instaurer la stabilité et la coexistence entre les peuples de la région", a déclaré la ministre Lahbib.

"Je suis ici aussi pour déterminer, ensemble avec nos partenaires, le calendrier et les critères qui feront de la reconnaissance de la Palestine un levier utile pour la paix", a-t-elle poursuivi. "Une reconnaissance avec des droits et des libertés pour les Palestiniens. Une reconnaissance avec une Autorité palestinienne légitime et en mesure d'assurer la gouvernance, avec le soutien et l'engagement des pays arabes et de l'Union européenne."