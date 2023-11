Des évacuations ont lieu en Espagne à cause d'un important feu de forêt

En 24 heures, à peu près 2.000 hectares de nature sont partis en fumée, a raconté le chef du gouvernement régional, Carlos Mazón, vendredi aux journalistes. "Jusqu'ici, personne n'a cependant été blessé".

Plus de 200 pompiers et militaires combattent les flammes vendredi. Le travail s'en trouve compliqué à cause des vents forts et variables, font savoir les pompiers sur la plateforme X (ex-Twitter). "Cela complique l'utilisation des véhicules et des hélicoptères", affirment-ils. De nombreux chemins en souffrance ont dû être fermés à la circulation. La cause de l'incendie reste, pour l'heure, inconnue.