Des explosifs découverts en Géorgie dans une cargaison partie d'Ukraine vers la Russie

"Il a été établi que des substances et engins explosifs ont été envoyés en Géorgie depuis la ville ukrainienne d'Odessa le 19 janvier, en transitant par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie", ont indiqué les renseignements géorgiens. "Il était prévu que les explosifs soient amenés jusqu'à Voronej en Russie."

Parmi le matériel saisi se trouvent six pains de C4 d'une masse totale de 14 kilogrammes, six détonateurs et six "clés spéciales". Six minuteurs étaient également installés sur les paquets et étaient programmés, ont encore ajouté les services de sécurité.