Des images impressionnantes: Tenerife et Gran Canaria victimes d'importantes inondations

L'Espagne est à nouveau en proie à d'importantes inondations. Cette fois-ci, ce sont Tenerife et Gran Canaria qui sont touchées.

Après la région de Valence, il y a quelques mois, c'est désormais au tour de Tenerife et de Gran Canaria d'être victimes d'inondations. Sur X, plusieurs habitants et touristes ont capturé l'instant, et les images sont impressionnantes.

Il faut savoir qu'actuellement, cinq régions sont en alerte dans le pays : le code orange pour la région de Valence et l'Andalousie, et le code jaune pour les îles Canaries, l'Aragon et la Catalogne.