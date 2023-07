Des "infrastructures portuaires" endommagées après une attaque de missiles sur Odessa

"Six missiles Kalibr ont été lancés depuis les eaux de la mer Noire sur Odessa", a indiqué dans un communiqué le commandement opérationnel ukrainien pour le sud du pays, précisant qu'ils ont été détruits par la défense aérienne mais que l'onde de choc et les débris des missiles "ont endommagé les infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées".

Vingt-et-un drones explosifs Shahed-136 ont également été détruits dans la région d'Odessa, et quatre autres dans la région de Mykolaïv, plus au nord, où une infrastructure industrielle a été touchée selon la même source.