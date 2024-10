Des inondations spectaculaires en Espagne virent au drame: le bilan grimpe à 72 morts, un deuil national de trois jours décrété

La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi, de même que les jardins publics, et que tous les événements sportifs étaient annulés.

16h06 Au moins 72 morts, un bilan encore appelé à s'alourdir Le bilan de cet épisode particulièrement violent de la "dana", une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines, a fait au moins 72 morts. La grande majorité (68) des décès a été enregistrée dans la Communauté de Valence, tandis que deux personnes ont perdu la vie en Castille-La Manche, a précisé l'agence de presse espagnole EFE en début d'après-midi. Ces pertes sont toutefois appelées à s'alourdir puisqu'un nombre indéterminé de personnes sont portées disparues dans la région de Valence et cinq individus manquent à l'appel chez sa voisine de La Manche.

15h46 Le roi Felipe VI exprime sa tristesse

15h16 L'Union européenne est "prête à aider" l'Espagne L'Union européenne est "prête à aider" l'Espagne, confrontée à "une situation dramatique", déclare la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au sujet des inondations meurtrières qui ont dévasté le sud-est du pays.

14h56 Un deuil national annoncé en Espagne Le gouvernement décrète un deuil national de trois jours en Espagne. Ces trois journées de deuil débuteront jeudi 31 octobre et s'étendront jusqu'au samedi 2 novembre, a indiqué à la presse Ángle Víctor Torres, ministre de la Politique territoriale, qui a ajouté que le Premier ministre Pedro Sánchez se rendrait sur place jeudi.

14h54 Sauvetage spectaculaire d'une femme et ses animaux

14h52 Emmanuel Macron exprime sa "solidarité" et la "disponibilité" de la France en termes de secours Ces inondations, qui ont fait au moins 62 morts, nous touchent très profondément", a déclaré le président français en marge d'une visite d'État au Maroc. "On a mis à disposition des aides en termes de sécurité civile, de secours, et on fera tout ce qui sera jugé utile par les secouristes sur place", a-t-il ajouté.

14h42 Cet épisode "dévastateur" n'est pas terminé, avertit le Premier ministre espagnol Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez assure ses compatriotes frappés par des inondations meurtrières qui ont dévasté le sud-est du pays du soutien total de l'Etat, mais avertit que cet épisode "dévastateur" n'était peut-être pas terminé.

13h22 Le bilan des inondations en Espagne grimpe à 63 morts, les recherches se poursuivent Au moins 63 personnes sont décédées dans les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est et le sud de l'Espagne, dans la nuit de mardi à mercredi, selon un nouveau bilan mercredi midi partagé par les services de secours. Les opérations de recherche sont toujours en cours pour retrouver les personnes portées disparues. La région de Valence particulièrement, mais aussi celles de Castille-La Manche, de Murcie et d'Andalousie ont été frappées ces dernières heures par les précipitations les plus fortes jamais enregistrées depuis septembre 1966.

12h49 Le sud et l'est de l'Espagne complètement inondés

12h30 Plus de 13.000 Belges se trouvent dans la région Le SPF Affaires étrangères nous indique suivre "de près et proactivement la situation des inondations dans le Sud-Est de l’Espagne, en particulier en ce qui concerne nos compatriotes sur place, et ce en étroite concertation avec nos postes consulaires et diplomatiques en Espagne". "Nous estimons qu’environ 13.200 Belges se trouvent dans la region élargie. En ce moment, nous n’avons pas connaissance de Belges ayant demandé un soutien de la part de nos postes consulaires et diplomatiques" ajoute le SPF.

12h22 Le bilan grimpe à 62 victimes Le nombre de personnes tuées dans les inondations dans la province de Valence s'élève désormais à 62, selon les dernières données fournies par le Centre de coordination d'urgence de la Generalitat de Valence.

12h20 Des images terrifiantes Alors que l'Espagne subit de terribles inondations, des photos montrant la détresse des habitants parviennent petit à petit. Aussi terrifiantes qu'impressionnantes. À lire aussi Des images aussi terrifiantes qu'impressionnantes: une partie de l'Espagne sous eau après les terribles inondations

11h52 "Nous ne vous laisserons pas seuls" Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré mercredi ses compatriotes frappés par des inondations meurtrières qui ont dévasté le sud-est du pays du soutien total de l'Etat, mais a averti que cet épisode "dévastateur" n'était peut-être pas terminé. "Nous ne vous laisserons pas seuls", a déclaré M. Sánchez dans une brève allocution télévisée depuis le palais de la Moncloa, demandant aux habitants de la région de rester vigilants, car "nous ne pouvons pas considérer que cet épisode dévastateur est terminé".



11h44 Le Premier ministre s'exprime "Nous ne pouvons pas considérer que cet épisode dévastateur est terminé", a averti Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, quelques heures après le début des graves inondations qui ont touché son pays.



11h36 Les recherches continuent La Défense mobilise des hélicoptères et des psychologues pour faire face aux conséquences des dégâts. Le bilan des inondations s'élève à 52 morts, tandis que six personnes sont toujours portées disparues à Letur (Albacete), rapporte l'agence de presse espagnole EFE.

11h35 "La situation est terrible" "Nous faisons face à une situation sans précédent, que personne n'a encore jamais vue", a expliqué Carlos Monzon, président du gouvernement régional de la communuaté de Valence. Rien ne laissait prévoir un tel nombre de victimes, qui fait de ces inondations les plus dramatiques en Espagne depuis août 1996. "La situation est terrible", a déclaré à des journalistes la ministre de la Défense Margarita Roibles, en précisant qu'un millier de militaires, soutenus par des hélicoptères, se trouvaient sur la zone pour prêter main forte aux services de secours.

11h27 600 personnes bloquées dans un centre commercial Environ 600 personnes sont bloquées dans un centre commercial depuis mardi, rapporte le média espagnol La Vanguardia. Le bâtiment se trouve à Aldaia, dans la région de Valence. Les secours ont évacué des personnes âgées et d’autres à la santé fragile.

11h18 Les dégâts sont considérables ©AFP ©AFP ©AFP ©AFP ©AFP

11h09 Le Premier ministre Pedro Sanchez va faire une déclaration En marge des terribles inondations qui ravagent le sud et l'est de l'Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez va s'exprimer aux alentours de 11h30 ce mercredi. Il se trouvait en Inde pour une visite officielle.

10h54 Dans une maison de retraite, les résidents ont les pieds dans l'eau

10h50 Des images toujours plus terribles parviennent d'Espagne

10h49 Le bilan monte à 52 morts Une femme est décédée à Mira (Cuenca) à cause des inondations provoquées par le dana. Avec cela, le nombre de morts s'élève à 52, tandis qu'à Letur (Albacete) la recherche de six autres personnes disparues se poursuit.

10h46 Sauvetage d'un enfant filmé par la Guardia Civil

10h40 Plus de 200 personnes secourues à Valence Les recherches se poursuivent pour retrouver six personnes disparues à Letur (Albacete) et une femme à Mira (Cuenca) après le passage du Dana. 200 personnes ont été secourues pendant la nuit à Valence mais il y a encore des personnes coincées.

10h36 Pas de déplacement par la route, demandent les autorités espagnoles Les autorités ont demandé à tous les habitants de la région de ne pas essayer de se déplacer par la route. Le gouvernement central a mis en place une cellule de crise, qui s'est réunie pour la première fois mardi soir, et a envoyé dans la région de Valence une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage.



10h32 Deux bébés parmi les victimes Au moins deux enfants et deux bébés figurent parmi les morts. Les recherches pour retrouver les personnes disparues se poursuivent également dans la province d'Albacete.

10h27 Le roi d'Espagne réagit Le roi d'Espagne Felipe VI a réagit sur son compte X, expliquant être "dévasté".

10h25 Des images aussi impressionnantes que terrifiantes

10h08 Bilan mis à jour : 51 morts à déplorer Au moins 51 personnes ont perdu la vie dans les intempéries qui ont frappé la région de Valence, à l'est de l'Espagne, dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte l'agence de presse espagnole EFE sur base des autorités régionales.



08h52 Sept personnes portées disparues Sept personnes sont portées disparues après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines dans le sud et l'est de l'Espagne mardi, fermant les routes et les liaisons ferroviaires à grande vitesse, selon les autorités.